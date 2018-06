A 'turma do Lula'

Adversário do PT na disputa paraense, mas aliado na campanha presidencial, Domingos Juvenil (PMDB) é um caso raro de candidato ao governo que não faz menção a Lula nem a Dilma no programa de TV. Quer se diferenciar da governadora petista Ana Júlia, que colou sua imagem à do presidente e da ex-ministra e se apresenta como "da turma do Lula". Esta mesma expressão é usada por Hélio Costa (PMDB), candidato ao governo mineiro. Pesquisas indicam a redução da vantagem de Costa sobre o tucano Antonio Anastasia, mas a estratégia do peemedebista de se associar a Lula e Dilma não muda.