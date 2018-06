A última notícia da Terra O que há de novo no teste nuclear subterrâneo de ontem na Coreia do Norte é que, desta vez, até a China, que nunca foi contra, sentiu o bafo do fim do mundo no cangote. A gente aqui não sabe o que é isso! O planeta explodindo por dentro na vizinhança, convenhamos, não se compara com "tudo isso que aí está" e o brasileiro identifica, genericamente, com "o fim do mundo". Não chega a ser uma boa notícia, enfim, mas, nas últimas 24 horas, o conceito de má notícia mudou substancialmente aqui e na China. O fim do mundo voltou a ser, de certa forma, aquilo que se previa antes desse babado todo de efeito estufa, crise econômica, pandemia de gripe e outras ameaças de caráter mais global. Está de novo em cartaz o temor de que a qualquer momento um maluco do outro lado do mundo vai apertar um botão e - buuummm! - acabou! Moral da história: nenhuma notícia, dessas que a gente tropeça a toda hora por aí, é suficientemente má que se compare à última. Até lá, relaxa, vai! PREÇO DE BANANA Se é mesmo verdade que a editora Agir/Ediouro comprou o passe de Rubem Fonseca por R$ 1 milhão, francamente, essa grana não paga nem os direitos federativos do Obina. ZONA DE PEDESTRES Incrível como a Times Square de Nova York, fechada para o tráfego entre as Ruas 42 e 47, ficou igualzinha à 25 de Março em dia de sábado. Avião brasileiro em alta Surpresa no concurso Miss Canadá: a vencedora, Mariana Valente, nasceu em São José dos Campos. Parece que, da região, só mesmo a Embraer reclama da desvalorização de nossos aviões lá fora. Mercado negro Já chegou às calçadas de porta de escola de São Paulo a versão pirata do livro cheio de palavrões que a Secretaria de Educação recolheu das salas de ensino fundamental da rede pública do Estado. O pequeno grande homem Depois de virar o inimigo público número 1 do deputado do castelo e daquele outro que está se lixando para a opinião pública, ACM Neto tem hoje a chance de se consagrar na Bahia. Basta, para isso, arrumar briga com Hugo Chávez, que passa o dia em Salvador. Lula x Lula O confronto Corinthians x Vasco, pela Copa do Brasil, levanta nova dúvida sobre o governo: quando os times do coração de Lula se enfrentam, o presidente vence de qualquer maneira ou perde, inevitavelmente? Há controvérsias! Más companhias Rubinho Barrichello está preocupado! Suzan Boyle adotou a famosa sambadinha do piloto no pódio para comemorar no palco sua passagem à etapa final do concurso de calouros da TV no Reino Unido. Se ela acabar em segundo lugar, já viu quem será o culpado, né? Cidadão quem? Como é mesmo o nome daquele banana que substituiu o Kofi Annan na ONU?