A vida como ela era Nem só de vampiros e fantasias juvenis vivem as listas de best sellers. Por incrível que pareça, em um país onde se lê pouco (bem menos do que na Argentina), um livro de História como 1808, de Laurentino Gomes, já vendeu 600 mil exemplares. O recém-lançado 1822 é ainda melhor e pode até ir além. É muita gente lendo livros muito bons.