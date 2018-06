''A vida é assim: esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa'' Em dois momentos do discurso Dilma mencionou frases de "um poeta de minha terra'', sem nomeá-lo. A primeira: "O que tem de ser, tem muita força." A segunda: "O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim: esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem." As frases constam do livro Grande Sertão: Veredas, de Guimarães Rosa, mineiro de Cordisburgo.