A vida secreta de ACM

A embaixatriz Lúcia Flecha de Lima deve estar de novo apavorada! Toda vez que descobrem atos secretos de Antônio Carlos Magalhães, acaba sempre sobrando para a melhor amiga brasileira da Lady Di. Desta vez, entretanto, a língua do povo no Pelourinho está municiada para imaginar centenas de outros feitos que o bom e velho cacique baiano manteve escondido entre 1998 e 1999, quando presidia o Senado. Na época, ACM Neto ainda calçava 33, mas já não era nenhuma criança para dizer agora que nunca viu o avô pulando a cerca do Conselho de Ética. Vale lembrar que, logo depois desses 468 atos secretos desenterrados no Congresso, o líder do clã foi pego violando o painel de votação do Senado com a ajuda do então senador José Roberto Arruda, outro que, hoje governador do Distrito Federal, deve estar igualmente apavorado com a exumação da vida pública secreta do falecido. Ainda que não venha a ser exatamente o que o senador Heráclito Fortes chamou ontem de "molecagem dos fundamentalistas", talvez seja mesmo melhor deixar isso quieto. Ou não! ESCANDALOSAS "Não aponte esse dedo sujo de esmalte vermelho para mim!" Dilma Rousseff, reagindo às acusações da ex-secretária da Receita, Lina Vieira BODE EXPIATÓRIO Do jeito que a corda sempre arrebenta pro lado do Dado Dolabella, vão acabar dizendo que a TV Record pagava seu salário de ator com o dízimo arrecadado pela Igreja Universal. Só se fala disso no reino de Deus, coitado! Não é nada, não é nada... Nem tudo está perdido: até o fechamento desta coluna, 48 horas após as denúncias por lavagem de dinheiro e formação de quadrilha contra o comando da Igreja Universal do Reino de Deus, Lula ainda não tinha dito uma só palavra em defesa do bispo Macedo. Essas coisas a oposição não vê - ô, raça! Que fase! Após uma detenção e uma ida à delegacia para tomada de depoimento, seguidas do leilão judicial que liquidou sua cobertura na Barra da Tijuca, Romário anunciou a volta ao futebol atuando pelo América na segunda divisão do campeonato carioca. Definitivamente, a maré não está para peixe! Slogan novo A campanha publicitária de apoio à lei antifumo em São Paulo entra agora numa segunda fase de conscientização dos fumantes: "Bituca de cigarro é igual cocô de cachorro, recolha a sua da calçada!" É grave a crise Após 11 dias na África, Hillary Clinton volta hoje pra casa à beira de um ataque de nervos. Espera que o marido tenha uma boa desculpa para não ter ido resgatá-la antes, conforme o combinado. Dois pesos Neguinho da Beija-Flor foi roubado em Roma no sábado passado - os ladrões levaram suas malas, dinheiro, passaporte e laptop -, e ninguém deu a mínima para a ocorrência. Se batessem a carteira da Sophia Loren no Rio, aí, sim, seria um escândalo.