A zebrinha do ranking No Guia Shoppings de 2008, ela estava lá para o meio do ranking entre as 48 que participaram da avaliação. Mas, neste ano, a praça limpa e conservada do D&D, com cadeiras espaçosas e mesas com boa separação, subiu de posição e ficou entre as dez melhores. Você até pode achar ela pequena demais, com suas 17 opções gastronômicas. Mas, no que se propõe, a praça merece os parabéns. Quem não conhece, pode aproveitar para ir no fim de semana, quando tem música ao vivo no almoço.