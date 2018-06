Abadía usava dinheiro vivo e agia em São Paulo, Porto Alegre e Curitiba Três células compunham o esquema de lavagem de dinheiro do colombiano Juan Carlos Ramírez Abadía no Brasil. O grupo usava malas de dinheiro para pagar por imóveis, carros e lanchas, que o chefão usava pouco, pois vivia recluso. Um exemplo é que a lancha de 52 pés (cerca de 17 metros) mantida em um condomínio em Angra dos Reis foi usada só uma vez pelo colombiano. Cada núcleo mantido pelo cartel do Norte do Vale no Brasil era baseado em uma das cidades em que o megatraficante colombiano morou: São Paulo, Curitiba e Porto Alegre. No Paraná, seu gerente era o uruguaio Victor García Verano. No Rio Grande do Sul, as investigações da Polícia Federal apontaram que quem gerenciava os negócios da organização era o piloto brasileiro André Telles Barcellos e, em São Paulo, o cabeça do esquema era brasileiro Daniel Marostica. O organograma do grupo foi montado pelos federais em dois anos de investigação. Por enquanto, sabe-se que Ramírez Abadía comprava uma mansão em cada cidade usada como base pelo cartel - todas semelhantes à de Aldeia da Serra, onde ele foi preso anteontem. Em Curitiba, os federais detiveram Verano e as brasileiras Elisa Maria Freitas Guimarães e Aline Nunes Prado. Elas são suspeitas de ajudar o cartel na lavagem do dinheiro. Nas buscas na cidade foram apreendidos dois carros, computadores, documentos, jóias e celulares. Ramírez Abadía tinha em Curitiba uma mansão de R$ 2 milhões. Mas há outros imóveis. Um deles ainda ontem era oferecido por um site de classificados. O apartamento de 356 m² é vendido por R$ 650 mil. O anúncio está no nome de Aline, mas o e-mail de contato é o de Elisa. No Rio Grande do Sul, a PF apreendeu propriedades e dinheiro. Em Guaíba, na Grande Porto Alegre, os federais obtiveram o seqüestro de uma fazenda, cuja casa tinha piscina térmica e academia de ginástica. Ali a PF apreendeu 11 revólveres, pistolas e espingardas e prendeu o caseiro, suspeito de emprestar o nome para negócios do traficante. Já numa casa do condomínio de luxo Terra Ville, em Porto Alegre, foram achados dois cofres com R$ 250 mil em reais, euros e dólares.