Abaixo-assinado pede derrubada de veto para demitir Zuanazzi

O deputado Raul Jungmann (PPS-PE) entregou à Secretaria Geral do Congresso, nesta quarta-feira, 29, um requerimento para que o presidente da Casa, senador Renan Calheiros (PMDB-AL), coloque em votação o veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Lei 11.182, que criou a Agência Nacional da Aviação Civil (Anac). O foco da ação é o artigo 14, parágrafo primeiro, que, quando aprovado no Senado, permitia a demissão do presidente da agência por "insuficiência de resultado". Jungmann entregou um abaixo-assinado em que 265 deputados e 46 senadores reforçam o requerimento. Segundo Jungmann, outro meio para afastar o atual presidente da agência, Milton Zuanazzi, seria um processo disciplinar, "o que é infindável". O deputado alega que a derrubada do veto de Lula é uma forma de restaurar o conceito da agência, sem fragilizá-la. "Se o veto for derrubado, a agência não será fragilizada. Caso contrário, vamos ficar num 'roda-roda' sem tamanho para conseguir colocar nomes ajustados ao cargo." Segundo Jungmann, Zuanazzi, "além da total falta de resultados", teria participado, no exercício do cargo, da falsificação do documento que a ex-diretora da Anac Denise Abreu entregou à Justiça de São Paulo para reforçar pedido de liberação da pista do Aeroporto de Congonhas em dias de chuva.