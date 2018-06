Abaixo o desmentido! Tanto quanto a calúnia, o desmentido devia ser evitado a todo custo na imprensa para não prejudicar ainda mais a parte ofendida. Se você diz "mãe de Ciro Gomes não viajou pela Câmara", imediatamente o leitor desconfia. Huuuummmm!!! Outro exemplo do noticiário da semana: de tanto esclarecer que não vai ser vice do Serra, Aécio Neves só fala na tal chapa puro-sangue de tucanos, justamente o assunto que gostaria de evitar. Desmentir é uma roubada! Alguém acredita naquele "eu não sou gay" do personagem de sauna do Casseta & Planeta? É igual ao Fenômeno dizendo que não está gordo. Um "não" do Lula ao terceiro mandato vale tanto quanto um "Deus me livre" de FHC à ideia de privatização da Petrobrás. Cada desmentido, nesses casos, mais confirma que desfaz a intriga. Quando os responsáveis pela fusão da Sadia com a Perdigão vêm a público dizer que não haverá demissões, huuuummmm!!! Pense nisso antes de negar qualquer coisa a seu respeito, ok?! DATA VÊNIA Se a Vara de Infância e Juventude de São Paulo não quer mais ver a pequena Maísa chorando, é bom parar de estudar medidas cabíveis para tirá-la do ar no SBT. Imagina o berreiro que a menina vai abrir se perder o emprego! ERRO DE ARTISTA "Quem está doentinha é a Amy Winehouse!" Michael Jackson, desmentindo boatos sobre seu estado de saúde Dúvida cruel Não é que dona Marisa Letícia não esteja gostando da viagem - ela até achou Riad uma gracinha -, mas a primeira-dama ainda se perguntava ontem, na Turquia, por que o Lula não a leva mais na comitiva quando vai a Londres ou a Nova York. Bancada dos caras de pau Da série "Está todo mundo se lixando para a opinião pública", o dono do brechó que vendia donativos destinados aos desabrigados pelas chuvas em Santa Catarina considera a mercadoria "sobra da enchente". Pode? Brasil Foods is on the table A fusão da Sadia com a Perdigão não deixa dúvidas: no Brasil, "foods" é uma coisa, "sifu" é outra completamente diferente. Melhor nem lembrar Amigos de Ronaldo ficaram apreensivos ontem à noite quando acabou Fluminense x Corinthians. Salvo engano, na última vez que o Fenômeno foi ao Maracanã - na ocasião para torcer pelo Flamengo -, se meteu numa confusão danada no caminho de volta. Lembra? Língua presa arcaica Uma coisa não ficou clara no contraditório que Edmar Moreira, o deputado do castelo, apresentou ontem no Conselho de Ética da Câmara: o que é "comichão de chindicânchia". No mais, se queixou o tempo todo da "perseguichão do Axé M. Neto". Sorria! Fernanda Montenegro está em cartaz na cidade. Quer mais o quê, caramba?