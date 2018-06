Abalado com a prisão, Abadía chorou em Campo Grande

Abalado com o rigor do Presídio Federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, o megatraficante Juan Carlos Ramírez Abadía chorou na segunda-feira ao encontrar seu advogado, Sérgio Alambert. "O Juan está extremamente abatido, falou para mim que nunca conheceu um presídio tão duro", relatou Alambert, que pôde falar com Ramíres Abadía por uma hora. Até a próxima terça-feira, dia 21, o colombiano fica isolado em sua cela, sem direito a visitas ou ao banho de sol com os outros presos. Segundo o advogado, Ramíres Abadía está preocupado com eventuais retaliações à sua família, que mora na Colômbia. "Ele quer deixar claro que vai assumir a culpa por todos os seus crimes cometidos aqui e nos Estados Unidos e que não conversou com o DEA (agência antidrogas norte-americana) aqui no Brasil, não denunciou nem vai denunciar ninguém." O advogado contou que o colombiano está na mesma ala do traficante carioca Luís Fernando da Costa, o Fernandinho Beira-Mar, mas garantiu que o isolamento de seu cliente é "total".