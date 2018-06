Abastecimento de água em Pernambuco começa a ser normalizado nesta terça

SÃO PAULO - O abastecimento de água começará a ser normalizado em três cidades de Pernambuco a partir das 20 horas desta terça-feira, 4, quando serão concluídos os trabalhos de reparo em uma adutora da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa).

Segundo a empresa, cerca de 1 milhão de moradores de Recife, Camaragibe e Jaboatão dos Guararapes estão sem água. O serviço será restabelecido gradativamente e alguns bairros podem receber água apenas na quinta-feira, 6.

A adutora, localizada no Sítio Pica Pau Amarelo, na BR-408, na entrada do município de São Lourenço da Mata, rompeu na sexta-feira e, no dia seguinte, o Sistema Integrado Tapacurá/Duas Unas teve de ser paralisado em caráter emergencial.

Seis dos 27 metros de extensão da adutora sofreram danos. A adutora responde por 60% do abastecimento do Recife, 100 % da cidade de Camaragibe e 26% de Jaboatão dos Guararapes. A Compesa gastou aproximadamente R$ 200 mil no serviço de manutenção.

A adutora sai da Barragem de Tapacurá, em São Lourenço da Mata, e segue até a Estação de Tratamento de Água Castelo Branco, no Curado. A adutora transporta 2.800 litros de água por segundo.