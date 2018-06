Abatido pelo PMDB, afilhado de Cabral seguirá secretário O médico Sérgio Côrtes, que chegou a ser anunciado pelo governador do Rio, Sérgio Cabral, como ministro da Saúde, permanece no cargo de secretário. Côrtes, além de ter sofrido com a indiscrição de Cabral, que não negociou com o PMDB a indicação antes de divulgá-la, sofreu desgaste com as denúncias de fraudes em licitações que atingem seu subsecretário, Cesar Romero.