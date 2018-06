Abertas mais duas pontes na Marginal

Com dois meses de atraso em relação ao plano inicial, duas pontes do Complexo Anhanguera sobre a Marginal do Tietê serão abertas hoje ao tráfego. Com 596 e 524 metros de extensão, as ligações integram o complexo do novo Cebolão, com três pontes, que deve desafogar o trânsito na chegada da Rodovia Anhanguera e melhorar o acesso a bairros da zona oeste, Osasco e região. As outras obras devem ficar prontas no segundo semestre. Diariamente, transitam por essa região cerca de 100 mil veículos. Construído pela Companhia de Concessões Rodoviárias (CCR), que reúne as concessionárias ViaOeste e a AutoBan, o novo complexo também tem como objetivo desafogar parte dos congestionamento na Marginal do Tietê e facilitar a travessia sobre o Rio Tietê e a chegada à Avenida Gastão Vidigal, porta de entrada para a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp), na Vila Leopoldina, zona oeste da capital. Atualmente, o motorista que chega à capital pela Anhanguera tem apenas a Ponte Atílio Fontana como opção de acesso ao outro lado do rio. As obras implicam ainda a remodelação da Atílio Fontana, que deverá ser utilizada em sentido único da rodovia para o bairro da Lapa. A construção das três pontes, a remodelação de outra, além da construção de viadutos e passarelas, criação de acessos e instalação de retornos, faixas adicionais e pistas marginais na Anhanguera estão orçadas em cerca de R$ 270 milhões. MUDANÇA DE ITINERÁRIO Com a liberação ao tráfego no Complexo Anhanguera, 22 linhas municipais de ônibus terão seus itinerários modificados a partir das 14 horas de hoje, ainda sem previsão de retorno, segundo a São Paulo Transporte (SPTrans). As linhas transportam cerca de 25 mil passageiros em dias úteis.