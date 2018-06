Aberto concurso público para controladores civis de vôo Quase um mês depois de anunciado, foi publicado nesta terça-feira, 28, no Diário Oficial da União, edital de convocação para o concurso público para o preenchimento de 64 vagas de controladores civis de tráfego aéreo, em 18 Estados. O salário inicial dos controladores do sistema dacta, todos civis, será de R$ 3.148,40, R$ 700 a mais que os controladores militares, que começam com R$ 2.402,00 no posto de terceiro sargento. As provas serão realizadas em janeiro e a seleção final será em fevereiro, mas eles terão de ser submetidos ainda a cursos de formação especial que vão variar de seis a dez meses, em São José dos Campos (SP), dependendo da área onde irão trabalhar. Estes novos controladores só estarão aptos a se integrarem ao sistema de controle do tráfego aéreo no final do ano que vem. Há mais de 15 anos a Aeronáutica não abria concursos para controladores de vôo civis e, em junho, cinco meses antes de estourar a crise que levou ao apagão aéreo por falta de pessoal, chegou a cancelar um concurso que estava previsto. Até então, a FAB vinha dando preferência à formação de pessoal militar, que é obrigado a seguir regulamentos disciplinares e pode ser punido em caso de realização de movimentos reivindicatórios ou ameaça de greves, o que não acontece com os civis. O ministro da Defesa, Waldir Pires, defende a contratação de civis, lembrando que esta é uma tendência no mundo, embora ressalve que a defesa aérea tenha de estar na mão de militares. Ele criou um grupo de trabalho para estudar a situação da carreira de controlador. No caso de Brasília, para onde serão abertas apenas seis das 64 vagas, os controladores terão de se submeter à formação de dez meses. Portanto, os novos controladores aprovados neste concurso público somente serão aproveitados pelo sistema no final do ano que vem. O edital informa que são eliminatórias as provas de saúde física e psicológica e que são exigidos do candidato segundo grau, compreensão e interpretação de textos em inglês, além de vocabulário e gramática. Também será exigido deste especialista "raciocínio rápido e lógico, domínio da fraseologia técnica, bom conhecimento das normas e das instruções que disciplinam a atividade do controle aéreo emitidas pelo DECEA, equilíbrio emocional e visão espacial".