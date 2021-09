Abuso sexual infantil expõe necessidade de escola e assistência na rede de proteção; leia análise

Os abusos sexuais sofridos por adolescentes no Brasil não estão recebendo a devida importância que merecem. O resultado da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE) divulgado nesta sexta-feira, 10, mostra que nossos jovens estão vivendo sob uma ameaça enorme, sofrendo uma quantidade alta de violência sexual. É impressionante que a sociedade aceite conviver com isso.

A pressão acaba caindo mais sobre as meninas, que são as maiores vítimas até mesmo entre as crianças pequenas. Elas já crescem em um ambiente de abuso porque, como mostrou o IBGE, apenas 20% dos casos de violência sexual são cometidos por desconhecidos. É o conhecido que agride sexualmente a criança e não um desconhecido.

Leia Também Um em cada sete adolescentes já sofreu abuso sexual no Brasil, diz IBGE

As vítimas de abuso sexual têm mais chances de se envolver com álcool e drogas e de desenvolver problemas psicológicos. Não é à toa que os dados mostram que elas estão fumando mais e bebendo mais. Elas também podem ficar mais agressivas ou se tornarem crianças retraídas, que interagem pouco, deprimidas. O comportamento muda.

Observamos também que a violência sexual contra as meninas está em toda parte. O IBGE mostra que houve mais relatos de violências do tipo em adolescentes que estudam em escolas privadas (16,3%) do que nas públicas (14,4%). É uma perversidade que não depende do nível socioeconômico. Ela é universal e, por ser universal, a gente acaba aceitando conviver com ela. Quem não sabe de algum caso e fechou o olho porque conhece o agressor?

Essa pesquisa é interessante porque revela uma parte de problemas que existem, mas estão invisíveis. A criança responde a pergunta em um smartphone, não precisa falar, e isso dá uma visibilidade que a gente não consegue ter se olhar apenas para os casos que chegam à polícia ou aos serviços de saúde.

Para enfrentar a violência sexual, precisamos da escola. Ela é uma peça-chave no processo porque é onde essas meninas estão. É fundamental que elas tenham aulas de educação sexual para que conheçam seu próprio corpo, saibam onde podem ser tocadas e onde não podem. Isso é essencial para que elas possam se defender. A equipe escolar precisa estar atenta aos sinais que a criança dá e deve estar próxima da família.

A área da saúde, especialmente da saúde da família, também precisa olhar para essas crianças. Mais que isso, precisamos de políticas voltadas à proteção delas porque estamos falhando nisso. Quantas vezes a criança chega com marcas de violência e retorna para casa porque não há um lugar que a acolha? Faltam recursos para a assistência social.

Com a pandemia, a violência sexual infantil tende a aumentar. Se a maior parte da violência ocorre dentro de casa ou na vizinhança, à medida que a criança fica mais tempo em casa, ela também está mais exposta. É preciso estar atento para identificar as mudanças de comportamento das crianças. Ela não é mais a mesma depois de uma violência.

Por fim, precisamos observar o que está por trás do agressor. Muitas vezes um menino apresenta comportamento violento porque na casa dele há adultos com comportamentos similares e ele aprende. Já o adulto agressor de hoje pode ter sido abusado na infância. Um agressor não nasce do nada, ele também tem uma história.

*Assessora Técnica Sênior da Vital Strategies e Professora da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)