Acaba no domingo prazo de inspeção de placas de final 2

O prazo da inspeção veicular ambiental para os veículos com placa de final 2 termina no próximo domingo, dia 31, data limite para o licenciamento desse grupo de veículos. Quem não fizer a avaliação obrigatória terá o licenciamento de 2010 bloqueado e ficará sujeito à multa de R$ 550, se for flagrado pela fiscalização. Segundo dados da Controlar, concessionária que executa o programa municipal, 57% dos carros com placa de final 2 foram inspecionados até sexta-feira - ou 53 mil dos 93 mil automóveis esperados para o teste. As informações sobre as motocicletas não foram divulgadas pela empresa, que admitiu que a adesão dos veículos de duas rodas está abaixo do esperado pela concessionária e pela Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, que fiscaliza o programa. Veículos com placa de final 1, cujo prazo expirou em 30 de abril, estão com a documentação de 2010 bloqueada no Departamento Estadual de Trânsito (Detran). Para liberar o carro, precisarão fazer a inspeção. A partir da semana que vem, estão liberadas as fiscalizações para automóveis com placas de final 5 e 6 e o agendamento para aqueles com placa de final 7. Em 3 de junho ainda começa o agendamento para os caminhões com placas de final 1 e 2, os primeiros dessa frota. A concessionária responsável pelo programa conta com sete endereços de centros de inspeção que fazem o teste e promete inaugurar o oitavo em breve. Para fazer o agendamento, o proprietário do veículo precisa passar necessariamente pela internet. No site www.controlar.com.br, é possível imprimir o boleto que deve ser pago no banco - são R$ 52,73 por veículo. Depois da compensação, que demora até 72 horas, é possível agendar pelo próprio site ou pelo telefone 3545-6868. O valor será reembolsado pela Prefeitura a partir do ano que vem. Veículos reprovados deverão ser reparados e submetidos a uma nova inspeção. Não é necessário pagar a taxa novamente. Estão liberados agendamentos para placas de final 1 a 4. Só estão obrigados a fazer a inspeção veículos registrados na capital paulista. Em 2009, o teste é obrigatório para todas as motos e todos os veículos movidos a diesel, como ônibus, vans e picapes. Em relação aos carros, devem fazer a vistoria somente os fabricados a partir de 2003. Estão liberados automóveis novos (primeiro licenciamento) e os fabricados até 2002.