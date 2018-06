Acadêmicos do Tucuruvi tem sorvete como samba-enredo

O sorvete está em alta no carnaval paulista. Foi escolhido como tema pela escolas de sambas, a Acadêmicos do Tucuruvi, cujo tema será 'Hummm...É tempo de sorvete, do Oriente ao Ocidente, o alimento refrescante e nutritivo'; e a Águia de Ouro, que irá ao sambódromo com o enredo 'A Taça da Felicidade, uma viagem pelos sentidos às delícias do sorvete'. Para o presidente da Acadêmicos do Tucuruvi, Hussein Abdo El Selan, mais conhecido como Jamil, a duplicidade não é um problema. "Cada escola desenvolve o seu tema". Segundo Jamil, o enredo estava no arquivo da escola desde 2002 e todo ano voltava à pauta. "Temos vários enredos na gaveta. Este ano, o sorvete foi o escolhido." O tema foi definido em abril, e a idéia foi 'abraçada na hora'. De carnavalesco novo - este ano, será Armando Barbosa -, a escola quer realizar seu melhor carnaval. As apostas serão as fantasias, que, de acordo com Alexandre Conceição, diretor de harmonia, 'vão surpreender'. A bateria entrará usando uma fantasia de três cores, fazendo referência ao sorvete napolitano. E o carro que vai abrir o desfile se chama 'O carro do gelo'. "Será uma supersurpresa", diz Barbosa. O orçamento do carnaval deste ano deve ficar próximo de R$ 1 milhão, segundo Jamil. Outras atrações também são mantidas em segredo. A escola promete a participação de 'um grande nome da MPB atual' no desfile. Mas adianta a participação da ex-Big Brother Juliana Cannabaro. Trabalho social A Acadêmicos do Tucuruvi também é conhecida pelos projetos sociais que desenvolve, como o Viva Leite, que distribui o produto para 150 famílias, e pelas aulas de percussão que acontecem na sede da escola. Durante a preparação para o carnaval, as aulas são suspensas, mas os alunos não ficam sem treinar. Muitos já estão sendo incorporados aos ensaios e devem estrear no Sambódromo ainda este ano. "Temos uns garotos muito bons", garante o presidente. Os ensaios da escola são realizados todas as quintas-feiras, a partir da 20h30; e aos sábados, às 21h30. Samba-Enredo Delícia chinesa Do oriente essa iguaria se espalhou Entre povos e culturas Neve e mel com frutas, tem valor Conquistando um imperador Se propagou no Ocidente A Europa apreciava, encantava a realeza E toda a corte portuguesa Com leite aguçou o paladar Das charmosas damas da nobreza Atravessou o mar pra se consagrar 'Americanizou', evoluiu Surgiram sabores, receitas incríveis Que o mundo aplaudiu Em terras brasileiras É novidade, é sensação Lá no Rio de Janeiro, do carioca maneiro Refresca o dia-a-dia do povão Aqui, na terra da garoa Esperei a hora para te saborear É bom, como é bom, o sorvete em toda parte A indústria vem fazendo arte Do alimento, diversão Em cores e sabores, você é carnaval A grande paixão nacional! É verão amor, vem desfilar Aliviar o teu calor Sou Tucuruvi de alma e paixão Vou refrescar seu coração