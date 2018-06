Ação contra ''Paulão'' vai para a Justiça Federal A ação envolvendo o empresário Paulo César Ribeiro, o Paulão, cunhado do governador Geraldo Alckmin (PSDB), em suposto esquema de tráfico de influência para favorecer cartel de merenda escolar vai ficar sob responsabilidade da Justiça Federal. A decisão é do juiz Alessandro de Souza Lima, da 3.ª Vara do Fórum de Pindamonhangaba (SP).