Ação contra pirataria e drogas prende 115 Cento e quinze pessoas foram presas na quinta-feira, na operação do Departamento de Polícia Judiciária do Interior (Deinter-4), com sede em Bauru (SP). A ação apreendeu veículos, armas, drogas, objetos pirateados e fez vistorias em oficinas de desmanches e estabelecimentos comerciais. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, sete menores foram apreendidos e 121 mandados de busca e apreensão, cumpridos.