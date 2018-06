Ação da PM na Maré apreende 2 toneladas de drogas e deixa mais de 6 mil alunos sem aula

Uma ação da Polícia Militar do Rio de Janeiro no Complexo da Maré, zona norte do Estado, nesta segunda-feira, 27, resultou na apreensão de quase duas toneladas de drogas, um fuzil modelo AK e na prisão de um homem, além de outras armas. Por medidas de segurança, 19 escolas municipais não funcionaram e deixaram 6.616 alunos sem aula. Quatro unidades de saúde também suspenderam os atendimentos.

++ Confronto no Caju deixa sete mortos e tem 14 fuzis apreendidos

A operação ocorreu nas comunidades Parque União e Nova Holanda e contou com unidades do Comando de Operações Especiais (COE) da PM: Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), Batalhão de Polícia de Choque, Batalhão de Ações com Cães (BAC) e um helicóptero do Grupamento Aeromóvel.

Entre as drogas, o BAC recolheu maconha, pasta base de cocaína, haxixe e crack em Nova Holanda. Segundo a PM, o batalhão já apreendeu 12 toneladas de drogas só neste ano, mais do que em 2015, quando foram apreendidas 9,5 toneladas de entorpecentes. O homem foi preso pelo Batalhão de Choque no Parque União.

A polícia ainda encontrou explosivos, capas de colete balístico, coldres de pistola, máquina para contagem de notas, balanças de precisão, máscaras contra gases e um radiocomunicador. As ocorrências foram registradas na 21ª Delegacia Policial. / Com informações da Agência Brasil