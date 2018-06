Ação da PM prende acusados de chacina e deixa 5 mil sem aula no Rio

SÃO PAULO - Pelo menos cinco mil alunos de escolas municipais do Rio estão sem aula nesta terça-feira, 9, por conta de uma operação da Polícia Militar (PM) no Morro do Chapadão, entre Costa Barros e Pavuna, na zona norte carioca.

Por medida de segurança, seis escolas e uma creche municipais suspenderam as aulas, segundo informações da Secretaria Municipal de Educação.

Segundo a PM, policiais do 41º BPM (Irajá) e do Batalhão de Choque (BP-Choque), com o apoio de veículo blindado, já prenderam quatro suspeitos de promover uma chacina e matar seis pessoas, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, na noite de 25 de outubro.

A operação teve início às 6 horas, com a participação de cerca de 40 policiais e ainda não havia sido concluída por volta de 13 horas, segundo a PM. Houve tiroteio no início da manhã, mas ninguém ficou ferido.