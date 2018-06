Ação de 59 volumes e quase 900 réus é arquivada após 10 anos Uma ação popular com 59 volumes, proposta para anular contratos de empréstimos do BNDES, foi julgada improcedente ontem, após dez anos de tramitação, pelo Tribunal Regional Federal da 3.ª Região (TRF3), em São Paulo. Entre os réus do processo, aberto em 2000, estavam seis ex-presidentes do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e 857 empresas que teriam sido beneficiadas por repasses em condições alegadamente irregulares.