Ação do Bope termina com 3 mortos e 1 ferido em favela na zona oeste do Rio

SÃO PAULO - Um tiroteio entre um grupo de supostos traficantes e PMs do Batalhão de Operações Especiais (Bope), na madrugada desta quinta-feira, 15, na Rua Felipe Cardoso, na Favela do Rola, em Santa Cruz, na zona oeste do Rio, terminou com um saldo de três mortos e um ferido. Com o grupo, foram apreendidos um fuzil e duas pistolas.

PMs do Bope e de outros batalhões foram para o local após uma denúncia de que bandidos das comunidades do Rola e do Cesarão estariam na entrada da favela. Os policiais teriam sido recebidos a tiros. No confronto, três dos homens armados morreram. Um quarto foi levado para Hospital Rocha Faria, em Campo Grande, e continua internado.