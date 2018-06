Ação em 2007 ficou famosa As favelas da Coreia e da Vila Aliança fazem parte de um complexo que inclui ainda o Rebu e o Jabour, uma das regiões mais violentas do Rio. Em outubro de 2007, uma operação policial tornou a área ainda mais famosa quando o assassinato de dois traficantes por policiais em um helicóptero foi exibido em telejornais. As cenas mostraram dois homens, pelo menos um deles armado, fugindo dos tiros do helicóptero pela mata da Vila Aliança até serem atingidos. Na ocasião, a ação deixou 10 traficantes mortos. Em sete horas de trocas de tiros, um menino de 4 anos e um policial também morreram.