Ação no TSE questiona eleição em RR Sem conseguir impedir a diplomação do governador reeleito de Roraima, José de Anchieta Júnior (PSDB), o ex-governador Neudo Campos (PP) vai entrar com recurso no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para impedir que o adversário, que saiu vitorioso com menos de 1% de vantagem, assuma o novo mandato a partir de 1.º de janeiro. Anchieta é acusado pelo rival de compra de votos, uso indevido de meios de comunicação social e abuso de poder político e econômico.