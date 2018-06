Ação questiona novos cargos para o TCM O procurador-geral do Estado, Rodrigo Pinho, entrou com Ação Direta de Inconstitucionalidade para anular projeto aprovado pela Câmara Municipal que prevê 28 novos cargos para o Tribunal de Contas do Município, de livre nomeação. Os novos funcionários podem ter salários superiores a R$ 9.636, o teto do prefeito, o que é proibido.