Acareação entre suspeitos do caso Bruno será feita hoje em MG

Priscila Trindade, do estadão.com.br

SÃO PAULO - Dois primos do ex-goleiro do Flamengo Bruno Fernandes irão participar na tarde desta terça-feira, 27, de uma acareação sobre o sumiço de Eliza Samudio, ex-amante do atleta.

O adolescente J. de 17 anos e Sérgio Rosa Sales, de 22 anos, são suspeitos de envolvimento no desaparecimento da jovem, que sumiu no início de junho. Os dois não serão obrigados a falar.

A acareação que deve começar às 15 horas será feita no Departamento de Investigações, em Belo Horizonte. Também estarão presentes o delegado Wagner Pinto, os advogados dos dois suspeitos, além da mãe do adolescente.

O menor foi localizado na casa de Bruno no Rio. Ele contou à polícia que Eliza foi morta e apontou o ex-policial Marcos Aparecido dos Santos, conhecido como Bola, como o assassino de Eliza. Sérgio também deu detalhes do caso, mas em outros depoimentos, os dois entraram em contradição sobre o sequestro e o suposto assassinato da jovem. A acareação servirá para confrontar os depoimentos já prestados pelos dois durante as investigações.