Acesso à Presidente Dutra é liberado depois de acidente A via de acesso à rodovia Presidente Dutra, interditada na madrugada desta sexta-feira depois de um acidente na Marginal do Tietê, foi liberada por volta das 7h45, segundo informações da concessionária NovaDutra. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), às 8h15, mesmo após a liberação do acesso, havia congestionamento de 4 km na pista expressa da Marginal do Tietê, indo da Ponte Aricanduva até a Ponte Vila Maria. O tráfego seguia normal pela via Dutra, com exceção do trecho de Guarulhos, na pista sentido São Paulo, que apresentava 3 km de lentidão na pista lateral, devido ao excesso de veículos. O acidente ocorreu por volta das 2h45, quando um caminhão transportando várias toneladas de carne tombou na alça de acesso, que passa sobre o rio Tietê, à pista expressa da Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio, pela Marginal do Tietê.