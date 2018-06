Acesso em aeroporto de São Luís ficará interditado

SÃO PAULO - A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) interditou na noite desta quinta-feira, 24, o acesso principal ao terminal de passageiros do aeroporto internacional Marechal Hugo Cunha Machado, em São Luís.

De acordo com a Infraero, a medida foi tomada pois existe risco de desabamento da estrutura metálica da cobertura do prédio. Os embarques e desembarques foram temporariamente redirecionados para o terminal antigo, e a administração do aeroporto terá 150 dias para reparar as instalações.