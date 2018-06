''Acho que já esperei demais'', desabafa o diretor Zé Celso

"Este é o reconhecimento do que foi o Betinho, do que ele fez, do que nós passamos diante da ditadura. Veio tardio, mas veio." O comentário foi feito pela viúva de Herbert de Souza, Maria Nakano, sobre a decisão da Comissão de Anistia. Ontem, ela não quis falar sobre o processo. Disse apenas ter sido informada da publicação da portaria do Ministério da Justiça que garante o pagamento da reparação econômica.