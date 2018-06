'Acho que o Serra sai menor desta campanha' Até o último momento, o presidente Lula manteve a estratégia, adotada no início do 2º turno, de atacar o candidato tucano José Serra. Após deixar a sala de votação, Lula discordou de uma jornalista citou a agressividade nas campanhas do PT e do PSDB. "Não fale que foi de parte a parte. Acho que o candidato Serra sai menor desta campanha. A virulência em relação à companheira Dilma foi uma coisa inimaginável." Ao ser questionado sobre a declaração feita em setembro, de que era preciso extirpar o DEM, ele disse: "Jamais vamos exterminar, somos democráticos."