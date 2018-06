Acidente aéreo deixa dois feridos no Amazonas Um policial federal e um piloto sofreram um acidente aéreo em um vôo de treinamento na quinta-feira, 24, na cidade de Borba, no Amazonas. O aparelho envolvido no acidente é um modelo Cessna, disponibilizado pela Justiça Federal para uso da Polícia Federal naquele Estado. O acidente ocorreu na cabeceira da pista do Aeroporto de Borba. Estavam no avião o policial federal Carlos Alberto Andrade e o piloto Eron Daves Azulay. Uma aeronave da empresa Tio Táxi Aéreo levou os acidentados a Manaus. Os dois estão hospitalizados com queimaduras de segundo grau. O avião, resultado de apreensão, foi cedido à Polícia Federal para serviços.