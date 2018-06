Acidente aéreo mata quatro na sexta à noite Continuam internados em estado grave dois dos seis passageiros do avião bimotor Bairon B-52, que caiu sexta-feira à noite no aeroporto JK, em Anápolis (GO), a 55 quilômetros de Goiânia. O piloto e os outros três ocupantes da aeronave morreram na queda. Testemunhas acreditam que o acidente teria sido provocado por falha humana.