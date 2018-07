Acidente bloqueia pista sul da Anchieta A pista sul da Rodovia Anchieta continua bloqueada em São Bernardo do Campo, na altura do km 43, trecho de serra, por causa do tombamento de um caminhão que transportava suco de laranja. Ninguém ficou ferido. Segundo a Ecovias, o acidente aconteceu por volta das 5 horas, e a carga se espalhou pela pista. O caminhão já foi removido do local, mas a pista continua bloqueada para a limpeza do asfalto. Não há previsão de quando o trânsito será liberado, de acordo com a Ecovias. Trânsito Por causa do acidente, o sistema Anchieta-Imigrantes está operando no esquema 5x3. A subida para São Paulo é feita pela pista norte da Imigrantes e a descida para o litoral sul paulista acontece pelas pistas norte da Anchieta e sul da Imigrantes. Ainda conforme a Ecovias, o motorista que segue para o litoral pela Anchieta enfrenta lentidão a partir do km 40, no início da serra, até o final da rodovia, no km 65, por causa do excesso de caminhões.