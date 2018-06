Acidente bloqueia Rodovia Presidente Dutra em Piraí, no sul do Estado do RJ

SÃO PAULO - Uma colisão traseira envolvendo dois caminhões provoca a interdição, desde à 0h45 desta quinta-feira, 2, das duas faixas de rolamento e do acostamento da pista sentido Rio da Rodovia Presidente Dutra no quilômetro 225, na Serra das Araras, em Piraí, cidade localizada no sul fluminense, região do Vale do Paraíba.

Segundo a concessionária NovaDutra, até à 1h45 nenhuma faixa de rolamento havia sido liberada e o congestionamento passava de dois quilômetros. Equipes de socorro permaneciam no local no atendimento a vítimas do acidente. Não se sabe ainda a quantidade nem a gravidade dos ferimentos. Não há desvio no tráfego.