Acidente bloqueia Rodovia Presidente Dutra em Resende(RJ)

SÃO PAULO - Um engavetamento envolvendo dois caminhões e uma carreta bloqueia, desde as 23h30 de quarta-feira, 25, as três faixas de rolamento da pista sentido São Paulo da Rodovia Presidente Dutra no quilômetro 331, em Resende, no extremo oeste fluminense, três quilômetros antes da divisa com o estado paulista.

Segundo a concessionária Nova Dutra, há informação de vítimas presas em ferragens, mas até a 1h15 desta quinta-feira, 26, não se sabia quantas eram nem a gravidade dos ferimentos. Os bombeiros auxiliam nos trabalhos. O congestionamento era de três quilômetros na região segundo a concessionária. Não houve queda de carga na pista nem incêndio nos veículos.