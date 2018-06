Acidente causa lentidão na via expressa da Marginal do Tietê Um acidente na Marginal do Tietê deixou uma pessoa ferida e complicou o trânsito na Marginal do Tietê na manhã desta sexta-feira, 23. Por volta das 6h30 o motorista de um veículo perdeu o controle e bateu na mureta de proteção da via, na pista expressa no sentido Ayrton Senna, próximo à Ponte do Tatuapé, na zona leste. Duas faixas da esquerda foram interditadas e, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), havia lentidão no local. O trânsito permanecia tranqüilo às 8 horas, com índice de congestionamento baixo para uma sexta-feira. Às 7h30 foram registrados 25 quilômetro de lentidão nas principais ruas e avenidas monitoradas pela CET; sendo que a média para o horário é de 45 quilômetros. O pior trecho de lentidão era enfrentado pelos motoristas que passavam pela Radial Leste, que apresentava nove quilômetros de trânsito lento, entre o Viaduto Carrão até a Avenida 23 de Maio, no sentido centro.