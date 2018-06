Acidente causa morte na Rodovia dos Bandeirantes, em SP Uma pessoa morreu no acidente que envolveu uma motocicleta, um ônibus e um caminhão por volta das 7 horas da manhã desta quinta-feira na altura do quilômetro 22 da Rodovia dos Bandeirantes, sentido São Paulo. Segundo a AutoBan, concessionária que administra a rodovia, não houve ocupação da pista e quem trafega no sentido capital encontra cerca de 2 kms de lentidão devido à curiosidade dos motoristas.