Acidente causa vazamento de produto tóxico no ABC Equipes do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e da Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (Cetesb) foram acionadas por volta da 1h30 desta terça-feira para a alça de acesso à pista sentido capital-litoral junto ao km16 da Rodovia Anchieta, em Vila Mussulini, São Bernardo do Campo, no ABC paulista. Um caminhão-tanque, carregado de Tolueno (C6H5CH3), solvente derivado de processo de destilação petróleo, produto tóxico e inflamável, tombou logo após o Anel Viário Metropolitano. Sob o Anel, passa o córrego Ribeirão dos Couros e próximo ao local do acidente está localizada uma loja do Hipemercado Extra. O Corpo de Bombeiros da montadora Mercedes-Benz, também localizada ao lado do Anel Viário, foi quem acionou a Cetesb. Segundo os Bombeiros do ABC, que enviaram duas viaturas para o local, pelo menos 30 mil litros do solvente teriam vazado do caminhão. A área foi isolada pelos policiais e equipes técnicas. Estuda-se a possibilidade de se pedir auxílio a funcionários da Petroquímica União, situada em Mauá, também no ABC, para que seja realizado o processo de transbordo da carga. Ainda não há informações sobre os efeitos do vazamento no solo nem se há o risco do solvente chegar ao leito do córrego ao lado.