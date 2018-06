Acidente com 15 veículos tumultua estrada gaúcha Um acidente com 15 veículos tumultuou o tráfego no trecho entre Gravataí e Porto Alegre da BR-290, na manhã desta terça-feira. Dois carros tiveram de ser removidos com guincho e uma pessoa ficou levemente ferida. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a múltipla colisão ocorreu porque um motorista reduziu a velocidade de seu carro para observar um automóvel que havia caído numa vala entre as pistas. Os carros que vinham atrás não conseguiram parar e acabaram batendo em seqüência. Alguns motoristas conseguiram evitar que o engavetamento fosse maior desviando seus veículos para o acostamento. O tráfego voltou ao normal uma hora depois do acidente.