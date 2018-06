Acidente com barco nas Cataratas do Iguaçu mata ao menos duas pessoas

SÃO PAULO - Pelo menos duas pessoas morreram nesta segunda-feira, 21, em um acidente com uma embarcação no lado argentino das Cataratas do Iguaçu. Sete pessoas participavam do passeio conhecido como "Jungle Explorer."

Segundo informações preliminares, o barco em que estavam virou e em seguida foi arrastado pela correnteza. Os feridos foram levados para o Hospital Costa Cavalcante.

Equipes do Macuco Safári, um dos serviços de aventura oferecidos dentro do Parque Nacional do Iguaçu, ajudaram no resgate. Foram enviados quatro embarcações, um barco de rafting, além de uma equipe de rapel e um helicóptero.

Os passeios do lado brasileiro continuam operando normalmente.

Texto atualizado às 16h52.