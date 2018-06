Acidente com bimotor deixa dois mortos em Minas Gerais A queda de um avião bimotor na manhã desta quinta-feira, numa fazenda em Minas Gerais, causou a morte de duas pessoas por carbonização. Uma das vítimas foi identificada como sendo o piloto Tomaz Alencar Duraes, de 26 anos. O avião saiu de Belo Horizonte com destino a Montes claros e, de acordo com testemunhas, teria caído entre os municípios de Bocaiúva e Engenheiro Navarro. A polícia aguardava a chegada de equipes da Aeronáutica para realizar a perícia. Dentro da aeronave, que pertence a uma empresa particular de táxi aéreo, foram encontrados malotes bancários. Ainda não há informações sobre outros ocupantes do avião, mas sabe-se que o bimotor teria caído por volta das 6h30.