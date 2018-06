Acidente com caminhão brasileiro deixa 19 mortos na Argentina

Atualizada às 17h45.

Um acidente entre uma van e um caminhão brasileiro deixou 19 mortos na cidade de Mendoza, na Argentina, nessa sexta-feira, 17. Pelo menos 14 pessoas ficaram feridas por causa do choque. Testemunhas relataram que o motorista do veículo de placa brasileira seguia em alta velocidade, dirigia na contramão e estava bêbado.

A van partiu da cidade de Córdoba, na região central da Argentina, e se chocou com o caminhão ao fazer uma manobra de ultrapassagem. Os dois veículos pegaram fogo após a colisão e os sobreviventes conseguiram sair pelas janelas quebrando os vidros. Segundo a secretaria de saúde de Mendoza, no norte do país, a maioria das vítimas foi carbonizada no incêndio e três delas não resistiram aos ferimentos a caminho do hospital. O motorista do caminhão, que não foi identificado, também morreu no local.

Na van estavam 28 passageiros e dois motoristas. As autoridades confirmaram que, entre os mortos, havia três mulheres alemãs. Uma grávida se feriu, mas já se encontra fora de perigo. De acordo com testemunhas, um dos passageiros conseguiu sair da van, mas foi atropelado na pista por outro automóvel que não o enxergou no meio da fumaça.

O caminhão brasileiro carregava alhos e tinha velocidade acima da permitida. Viaturas tentaram parar o veículo após alertas de outros motoristas, mas não conseguiram. As autoridades disseram que ele escapou da fiscalização aduaneira, o que levantou suspeitas de que o caminhão levava carga ilegal. Não será possível verificar se o motorista estava bêbado porque seu corpo ficou carbonizado./Com agências internacionais