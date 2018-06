Acidente com caminhão complica trânsito em São Paulo Um acidente com um caminhão que transportava cilindros de gás contribui para aumentar o congestionamento nesta segunda-feira, 14, em São Paulo. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o acidente aconteceu na Avenida Washington Luís, sentido bairro centro, na alça de acesso para o Viaduto João Julião da Costa Aguiar, na zona sul da capital paulista. O veículo tombou naquele trecho e até as 11 horas da manhã não havia sido retirado. A carga não chegou a cair na pista. A empresa responsável faz a transferência do produto, que é inflamável, para outro caminhão. O trabalho é lento devido ao risco de explosão. Assim, o veículo só deve ser removido da área por volta das 17 horas, conforme previsão inicial da CET. Trânsisto complicado O trânsito em São Paulo permanece complicado nesta segunda-feira devido ao acidente com o caminhão e o excesso de veículos, de acordo com CET. A contagem das 11 horas apontou 97 quilômetros de congestionamento em toda a cidade, número bem superior à média para o horário, que é de 61 quilômetros. Às 9 da manhã foi registrado o maior índice: 131 quilômetros para uma média de 86; à 8 horas havia 86 quilômetros de lentidão para a média de 58. A pior via, desde a medição das 9 horas continua sendo a Marginal Pinheiros, nos dois sentidos. Os motoristas que transitam na pista expressa, sentido Jaguaré Santo Amaro, enfrentam 10,1 quilômetros de lentidão desde a saída da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Ary Torres. Quem trafega no sentido Santo Amaro Jaguaré encontra 9,7 quilômetros de morosidade entre a Rua Rubens Gomes Bueno e a Ponte Cidade Universitária. Matéria alterada às 11h45