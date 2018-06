Acidente com caminhão deixa pelo menos 15 feridos na Fernão Dias

SÃO PAULO - Um caminhão que trafegava pela Fernão Dias, no sentido São Paulo, na altura de Brumadinho (MG), tombou por volta das 12h30 desta quinta-feira, 14. Ele atravessou a pista, chegando ao outro sentido da via, e atingiu pelo menos sete veículos, entre eles duas carretas, um ônibus, um caminhão e alguns veículos de passeio.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, cerca de 15 pessoas ficaram feridas. Entre elas, havia duas vítimas graves e as demais tinham ferimentos leves ou moderados. Elas foram levadas aos hospitais mais próximos. A equipe de resgate dos bombeiros ainda estava no local por volta das 14h30.

Como houve derramamento de carga e muitos veículos atingidos, a situação do tráfego no local estava bastante complicada no início da tarde. Às 14h30 havia pelo menos 9 km de congestionamento na região, na via sentido São Paulo, da qual apenas uma faixa estava liberada. No sentido Betim, uma faixa e o acostamento estavam liberados para tráfego e havia cerca de 3 km de lentidão no local.