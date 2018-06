Acidente com caminhão interdita pista da Marginal do Tietê Um acidente envolvendo um caminhão que transportava cimento interditava a pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Lapa-Penha, na altura da Ponte da Casa Verde, na zona norte de São Paulo, por volta das 12h30 desta terça-feira, 6. Segundo informações iniciais da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o veículo ficou atravessado na pista expressa e houve queda de carga na via. O motorista do caminhão ficou ferido. Por causa do acidente, apenas a faixa da direita estava liberada ao tráfego. O congestionamento atingiu cerca de 2,5 quilômetros, entre as pontes Freguesia do Ó e Casa Verde.