Acidente envolvendo caminhão-tanque deixa 3 mortos e 15 feridos no Paraná

SÃO PAULO - Um acidente envolvendo um caminhão-tanque e outros 12 veículos deixou ao menos três mortos e 15 feridos na BR-277, em Morretes, no Paraná, no início da noite deste domingo, 3. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão, que estava carregado com álcool combustível, tombou e pegou fogo após perder o freio e atravessar a pista na descida da serra entre Curitiba e Paranaguá.

O acidente ocorreu por volta das 18h na altura do quilômetro 33 da BR-277. As três vítimas fatais estavam em um carro que foi atingido pelo caminhão. Os cerca de 15 feridos até o momento foram socorridos aos hospitais de Curitiba e Paranaguá. Três deles estão em estado grave. De acordo com a PRF, testemunhas disseram que um bebê foi encontrado com vida em meio à mata. A criança teria sido salva por um homem que a retirou do carro em chamas, mas acabou morrendo carbonizado.

As duas pistas da BR-277 chegaram a ficar totalmente interditadas para o Corpo de Bombeiros pudesse controlar o fogo. Apenas o acostamento foi liberado. Por volta das 23h30, segundo a Ecovia, concessionária que administra o rodovia, a pista no sentido Curitiba foi liberada. Já as faixas no sentido litoral paranaense continuavam totalmente bloqueadas, na altura do quilômetro 34. A lentidão chegou a três quilômetros.