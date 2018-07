Acidente com caminhão-tanque tumultua trânsito em São Paulo Um caminhão-tanque que transportava combustível e seguia pela Avenida dos Bandeirantes, na região da Saúde, zona sul de São Paulo, perdeu o controle e invadiu um estabelecimento comercial localizado na esquina da Avenida Miruna, no sentido da Marginal do Pinheiros, por volta das 6 horas da manhã de hoje. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), uma pessoa teria ficado levemente ferida. No momento da remoção do veículo, por volta das 8h40, parte do óleo do tanque começou a vazar na Avenida dos Bandeirantes. A CET teve de interditar completamente a avenida, que só foi liberada por volta das 9 horas. Houve congestionamento no trânsito local, mas o tráfego já foi normalizado.