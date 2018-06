Acidente com caminhões deixa um morto na Castelo Branco Dois caminhões Volks, ambos transportando bagaço de cana, se envolveram em um acidente às 2 horas da madrugada desta quarta-feira, na altura do quilômetro 15 da pista sentido interior-capital da Rodovia Castelo Branco, em Osasco, na Grande São Paulo. Como houve queda de carga na pista, apenas uma das faixas de rolamento estava livre para o tráfego até as 3h45. Segundo a polícia, o caminhão que seguia na frente parou no acostamento, mas o motorista do outro, ainda não se sabe o motivo, perdeu o controle do veículo e bateu lateralmente na carroceria do caminhão que estacionava. O rapaz que estava como ajudante do motorista morreu no local. Devido ao horário, a interdição não provocou congestionamento na rodovia.