Acidente com caminhões deixa um morto na Fernão Dias Um grave acidente entre dois caminhões provocou congestionamento no começo da tarde desta sexta-feira na Rodovia Fernão Dias. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu no sentido São Paulo/Belo Horizonte, na altura do quilômetro 68, nas proximidades do Túnel da Mata Fria. Os dois caminhões colidiram no trecho; uma pessoa, ainda não identificada, morreu e outra ficou ferida. Devido ao choque, a pista estava parcialmente interditada, com os veículos sendo obrigados a trafegar por apenas uma faixa. Quem seguia no sentido Belo Horizonte enfrentava quatro quilômetros de congestionamento.